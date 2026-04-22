129-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева рассказала о работе с тренером Карлосом Мартинесом, отметив, что он также тренирует бразильянку Беатрис Хаддад-Майю.

– Ты рассказывала, что работала с Карлосом Мартинесом. Сейчас мелькнула информация, что он с Хаддад-Майей занимается. Как так получилось?

– Ну, я с Карлосом уже девять лет работаю. Я в его академии, и с Хаддад-Майей мы здесь вдвоём с ним.

– Такая своеобразная мини-группа.

– Да, так получилось. Конечно, Карлос в итоге летает как бы с ней, ну и со мной, когда может. И ещё у нас есть другие тренеры в академии. Например, вчера был ещё один наставник с нами здесь – тоже из академии. А так мы просто продолжаем вместе с ним тренироваться, и на следующей неделе вместе будем пару с ней играть, – сказала Чараева корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.