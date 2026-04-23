Чараева — о целях в сезоне-2026: главное — это продолжать показывать стабильность

129-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева рассказала, каких целей планирует добиться в ближайшее время, отметив, что главное для неё – демонстрация стабильных результатов.

– Ты подобралась к сотне лучших, значит, это уже основа турниров «Большого шлема». Какие цели дальше?

– Скажем так, цель всегда одна — но главное, не видеть, не ставить такую цель: «Всё, хочу топ-10 быть». Так сразу это будет немножко тяжело — и ментально, и физически. Так что давайте по шагам скажем: сначала топ-100, потом посмотрим. Можно и топ-50 попробовать. Но вообще всё просто: главное – это продолжать показывать какую-то стабильность. А если будет стабильность, то будет и результат, – сказала Чараева корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.