Матч-центр:
Главная Теннис Новости

«Хочется оставаться на позитиве». Чараева оценила свою игру на «тысячнике» в Мадриде

«Хочется оставаться на позитиве». Чараева оценила свою игру на «тысячнике» в Мадриде
129-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева оценила своё выступление на «тысячнике» в Мадриде. Россиянка вышла в основную сетку турнира, одержав победу в квалификации, однако проиграла в стартовом матче соревнований представительнице Индонезии Джаниче Чен со счётом 4:6, 2:6.

Мадрид (ж). 1-й круг
22 апреля 2026, среда. 16:35 МСК
Джаниче Чен
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Алина Чараева
Россия
Алина Чараева
А. Чараева

– Ожидала ли, что столько продержишься в Мадриде? И что у тебя дальше по плану?
– Ожидания у меня всегда больше, чем результат. Ожидания сегодня были выше, и хотелось пройти круг, пройти дальше. Но ведь всё в итоге могло и вчера закончиться, когда я 3:6 на тай-брейке третьего сета проигрывала. Поэтому да, я довольна выступлением. И хочется просто оставаться на каком-то таком позитиве, потому что у нас в теннисе всё очень просто: проиграл на этой неделе — а на следующей неделе уже следующий турнир, поэтому расстраиваться нет времени, – сказала Чараева корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

