«Мастерс» в Мадриде, 2026 год: результаты матчей 22 апреля

Вчера, 22 апреля, на грунтовых кортах в Мадриде (Испания) стартовал розыгрыш турнира категории «Мастерс». В рамках соревновательного дня прошли матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых матчей первого игрового дня турнира.

Теннис. АТР-1000 в Мадриде (Испания). Первый круг. Результаты матчей 22 апреля (выборочно):

Зизу Бергс (Бельгия) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:4, 3:6, 4:6;

Дженсон Бруксби (США) – Эмилио Нава (США) – 5:7, 4:6;

Игнасио Бусе (Перу) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:4, 6:2;

Дино Прижмич (Хорватия, Q) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:3, 6:4;

Александр Мюллер (Франция) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:7 (3:7), 0:6;

Лоренцо Сонего (Италия) – Душан Лайович (Сербия, Q) – 3:6, 6:7 (1:7);

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 2:6, 4:6;

Жайме Фария (Португалия, Q) – Хуберт Хуркач (Польша) – 3:6, 3:6;

Томаш Махач (Чехия) – Франсиско Комесанья (Артентина) – 3:6, 7:6 (7:3), 6:3;

Алехандро Табило (Чили) – Валентен Руае (Франция) – 6:2, 6:4.