Марин Чилич — о Синнере и Алькарасе: их соперничество становится историческим

Чемпион US Open – 2014, 37-летний хорватский теннисист Марин Чилич поделился мнением об игре испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера, отметив, что оба теннисиста многому научились у серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и британца Энди Маррея.

«Они нашли ключ к успеху — как управлять карьерой и максимально раскрывать свой стиль. Они многому научились у Джоковича, Федерера, Надаля и Маррея. Сейчас они показывают невероятный уровень. Мы все задавались вопросом, каким будет теннис после ухода «Большой тройки» — и он остаётся на высочайшем уровне. Они отличные представители спорта, с разными стилями, очень атлетичные и любимые публикой. Их соперничество становится историческим», – приводит слова Чилича AS.