Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание матчей на 23 апреля

Сегодня, 23 апреля, в Мадриде (Испания) продолжается турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня соревнования.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Расписание матчей на 23 апреля

12:00. Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Петра Марчинко (Хорватия);

12:00. Анна Бондарь (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина, 7);

12:00. Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Жаклин Кристиан (Румыния, 29);

13:30. Ван Синьюй (Китай, 28) – Лаура Самсонова (Чехия, WC);

13:30. Джессика Бузас Манейро (Испания) – Диана Шнайдер (Россия, 18);

13:30. Далма Галфи (Венгрия, Q) – Анна Калинская (Россия, 22);

14:00. Ига Швёнтек (Польша, 4) – Дарья Снигур (Украина, Q);

15:00. Лаура Зигемунд (Германия) – Жасмин Паолини (Италия, 8);

15:00. Алисия Паркс (США) – Энн Ли (США, 31);

15:00. Мари Боузкова (Чехия, 23) – Ангелина Калинина (Украина, Q);

15:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Питон Стирнс (США);

16:30. Лейла Фернандес (Канада, 24) – Юлия Грабер (Австрия, LD);

16:30. Магда Линетт (Польша) – Ива Йович (США, 15);

18:00. Хейли Баптист (США, 30) – Кайтлин Кеведо (Испания, WC);

18:00. Камила Осорио (Колумбия) – Наоми Осака (Япония, 14);

20:00. Мирра Андреева (Россия, 9) – Панна Удварди (Венгрия, Q).