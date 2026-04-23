Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание матчей на 23 апреля

Сегодня, 23 апреля, в Мадриде (Испания) продолжается турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня соревнования.
Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Расписание матчей на 23 апреля
12:00. Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Петра Марчинко (Хорватия);
12:00. Анна Бондарь (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина, 7);
12:00. Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Жаклин Кристиан (Румыния, 29);
13:30. Ван Синьюй (Китай, 28) – Лаура Самсонова (Чехия, WC);
13:30. Джессика Бузас Манейро (Испания) – Диана Шнайдер (Россия, 18);
13:30. Далма Галфи (Венгрия, Q) – Анна Калинская (Россия, 22);
14:00. Ига Швёнтек (Польша, 4) – Дарья Снигур (Украина, Q);
15:00. Лаура Зигемунд (Германия) – Жасмин Паолини (Италия, 8);
15:00. Алисия Паркс (США) – Энн Ли (США, 31);
15:00. Мари Боузкова (Чехия, 23) – Ангелина Калинина (Украина, Q);
15:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Питон Стирнс (США);
16:30. Лейла Фернандес (Канада, 24) – Юлия Грабер (Австрия, LD);
16:30. Магда Линетт (Польша) – Ива Йович (США, 15);
18:00. Хейли Баптист (США, 30) – Кайтлин Кеведо (Испания, WC);
18:00. Камила Осорио (Колумбия) – Наоми Осака (Япония, 14);
20:00. Мирра Андреева (Россия, 9) – Панна Удварди (Венгрия, Q).