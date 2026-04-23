«Мастерс» в Мадриде: расписание матчей на 23 апреля

Сегодня, 23 апреля, в Мадриде (Испания) продолжится турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание матчей на 23 апреля (время московское):

12:00. Теренс Атман (Франция) – Миомир Кецманович (Сербия);

12:00. Пабло Карреньо-Буста (Испания, WC) – Мартон Фучович (Венгрия);

12:00. Янник Ханфман (Германия) – Маркос Гирон (США);

12:00. Кристиан Гарин (Чили, LL) – Александр Блокс (Бельгия);

13:30. Нуну Боржеш (Португалия) – Мариано Навоне (Аргентина);

13:30. Фабиан Марожан (Венгрия) – Итан Куинн (США);

13:30. Хауме Мунар (Испания) – Александр Шевченко (Казахстан);

13:30. Алексей Попырин (Австралия) – Мартин Дамм-мл. (США, Q);

15:00. Патрик Кипсон (США, LL) – Стефанос Циципас (Греция);

15:00. Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай, Q) – Григор Димитров (Болгария);

15:00. Вилюс Гаубас (Литва, Q) – Себастьян Баэс (Аргентина);

16:30. Даниэль Альтмайер (Германия) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина);

16:30. Марко Трунгеллити (Аргентина, LL) – Даниэль Мерида-Агилар (Испания, Q);

17:00. Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Гаэль Монфис (Франция, WC);

18:00. Николай Будков Кьер (Норвегия, Q) – Райлли Опелка (США);

19:30. Мартин Ландалус (Испания, WC) – Адам Уолтон (Австралия).