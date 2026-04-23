Андреева — Удварди: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга «тысячника» в Мадриде

Сегодня, 23 апреля, пройдёт матч второго круга турнира WTA-1000 в Мадриде (Германия) между восьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и венгеркой Панной Удварди, занимающей 78-ю строчку рейтинга WTA. Встреча начнётся не ранее 20:00 мск.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в финале турнира прошлого года обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).