«В диагнозе была допущена ошибка». Лоис Буассон — о лечении травмы руки

46-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон призналась, что стала жертвой медицинской ошибки во время лечения травмы руки.

«Была допущена ошибка в диагнозе, а затем и в лечении травмы. Это заняло гораздо больше времени и ухудшило ситуацию.

Мне поставили диагноз, который действительно имел место, но было ещё и другое повреждение. Эти два состояния полностью противоположны. Нельзя применять то, что мне сделали с рукой, при втором диагнозе это мешало заживлению, сильно усложнило моё положение.

Ещё тяжелее было принять тот факт, что в итоге мне сказали, уже два месяца я лечилась неправильно — этими действиями даже немного повредила руку. Было тяжело из этого выбраться», – приводит слова Буассон L’Equipe.

