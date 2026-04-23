Налбандян рассказал о сравнении Алькараса и Синнера с «Большой тройкой»

Трёхкратный победитель «Мастерсов», экс-теннисист Давид Налбандян призвал не торопиться со сравнением испанского теннисиста Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера с «Большой тройкой».

«Подражать «Большой тройке»? Им нужно продолжать в том же духе 10—15 лет. Потенциал у них есть, главное — сохранить его с течением времени. Мотивация, травмы, новые поколения… Сейчас они превосходят остальных, но если через три‑четыре года появится кто‑то вроде них, титулы начнут распределяться между разными игроками. Цифры, которых добились эти три монстра, колоссальны», — приводит слова Налбандяна Punto de Break.

«Большая тройка» в теннисе — это распространённое прозвище для трио теннисистов: серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера. Всех троих считают одними из величайших игроков в истории мужского тенниса.