Дель Потро — о теннисе: с каждым разом всё меньше испытываю ностальгию

Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 аргентинец Хуан-Мартин дель Потро признался, что всё реже испытывает ностальгию по теннису.

«С каждым разом всё меньше испытываю ностальгию, когда смотрю матчи, из-за всего того, что нужно сделать, чтобы сыграть профессиональный теннисный матч. С одной стороны — да. Даже сейчас, когда вижу юниоров и то, как всё для них организовано, думаю: «Вау». Естественно, появляется желание играть. Или когда приезжаю на какой-нибудь турнир, на турнир «Большого шлема». В тот момент — на корте, в разгаре соревнования, с полной трибуной людей, с адреналином… Вот это — да. Но чтобы до этого дойти, нужно пройти целый процесс, и вот это уже — нет. Потому что нужно много работать, тренироваться, посвящать этому почти всё своё время, а сейчас тело уже не реагирует, вы же знаете, через что я прошёл с коленом.

Но время от времени звоню врачу, в шутливом тоне, и говорю: «Слушай, если Чилич играет, и Джокович тоже…». Пусть немного погуглит, как вылечить мне ногу», – приводит слова дель Потро Tiempo De Tennis в социальной сети Х.