Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Шарапова рассказала, почему больше не играет в теннис

Мария Шарапова рассказала, почему больше не играет в теннис
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём отношении к теннису и ощущениях после завершения карьеры.

– Ты сейчас играешь в теннис?
– Нет (смеётся).

– Когда последний раз играла?
– Несколько месяцев назад.

– Для тебя это болезненно?
– Нет, люблю этот спорт, смотрю его. Мне бы хотелось иметь больше времени на него. Но в жизни всегда бывает такое чувство, когда ты был очень-очень хорош в чём-то в прошлом, но теперь больше не можешь делать это. Из-за своего тела или отсутствия какого-то нерва, словно больше не чувствуешь, что хорош в этом. Так зачем быть ниже остальных, если есть много всего в жизни, чем можешь заниматься? Да, это прекрасные тренировки, у меня осталось много классных воспоминаний.

– Но твоё тело стало другим…
– Да, именно. Скорость уже другая, моя реакция стала не той, что была раньше, – сказала Шарапова во время записи подкаста Pretty Tought.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android