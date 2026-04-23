Янник Синнер — о своём блоге на YouTube: я не из поколения TikTok

Первая ракетка мирового тенниса Янник Синнер рассказал, как предпочитает отдыхать во время турниров и почему решил развивать собственный влог на YouTube.

«Я не из поколения TikTok. Если мне нужно отвлечься во время турнира, звоню другу, играю в PlayStation или немного смотрю YouTube. Мне нравится смотреть длинные видео, где говорят на разные темы: о науке, геополитике и даже о чём‑то более глубоком», — приводит слова Синнера Tiempo de Tennis.

Янник создал официальный YouTube-канал в январе 2025 года. Первое видео на канале — влог с победного Australian Open — 2025. По состоянию на 23 апреля 2026 года у YouTube-канала Синнера 204 тысячи подписчиков.

В активе итальянца 28 титулов на турнирах ATP. Из них 27 — в одиночном разряде. Также он имеет один титул в парном разряде. Победитель двух Итоговых турниров ATP (2024 и 2025) и Next Generation ATP Finals (2019). В составе сборной Италии он дважды становился обладателем Кубка Дэвиса — в 2023 и 2024 годах.