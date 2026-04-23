Артур Риндеркнеш опубликовал фото с Килианом Мбаппе
26-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш опубликовал в одной из своих социальных сетей совместное фото с футболистом мадридского «Реала» Килианом Мбаппе.

Фото: Личный архив Артура Риндеркнеша

«Приятная встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Надеюсь, увидимся в следующем году в Лиге чемпионов. Большое спасибо Килиану за приглашения и вперёд за Кубком мира!»– написал Риндеркнеш в социальной сети.

21 апреля «Реал» проводил домашний матч с «Алавесом» и одержал победу со счётом 2:1. Голами в матче за победителей отметились Мбаппе и Винисиус Жуниор. В составе «Алавеса» гол забил Тони Мартинес.

После 32-го тура чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице (73 очка), уступая «Барселоне», в активе которой 82 очка.

