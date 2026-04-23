Ига Швёнтек — о турнире в Мадриде: приятно возвращаться с воспоминаниями о том финале

Польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась эмоциями в преддверии турнира в Мадриде и рассказала о выступлении в Штутгарте.

«Очень приятно возвращаться, особенно с воспоминаниями о том финале. Это отличное место, где можно играть в теннис, а также наслаждаться временем вне корта и отдыхать. Мы проводим время на тренировочном корте, чтобы привыкнуть к высоте и другим условиям.

В Штутгарте было хорошо протестировать новые вещи, над которыми я работала, и увидеть, как они действуют в матчах. Мой уровень был высоким, но мне нужно больше стабильности на протяжении всего матча. Я терпелива и верю, что всё будет улучшаться шаг за шагом», — приводит слова Швёнтек Tennisform.

В 2024 году Швёнтек в Мадриде одержала победу над Ариной Соболенко в финале турнира WTA-1000.