Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Теннис Новости

«Теперь я могу высказать своё мнение». Алькарас — об отношениях с командой при взрослении

Комментарии

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас поделился размышлениями о личном и спортивном и ментальном росте.

«Последние три очень волнующих года, в которые произошло много событий, слава богу, больше хороших, чем плохих, но были и взлёты, и падения. Мне пришлось многому научиться. Прежде всего отмечаю, как я изменился в том, как настраиваюсь на турниры и на матчи. Раньше давление и нервы могли одолеть меня перед важным матчем, а теперь я отношусь к этому гораздо естественнее, спокойнее, наслаждаясь игрой на корте. Думаю, именно это я вынес за последние три года.

Я рос и взрослел, начал принимать решения. Раньше, в 19 лет, почти любое решение могло оказаться ошибочным, поэтому полагался на команду — они меня направляли. В каком‑то смысле я просто слушался их. Теперь же у меня есть право голоса: могу высказываться, решать, сообщать, что мне нужно, когда стоит остановиться, когда нужно тренироваться. По крайней мере, теперь могу высказать своё мнение. Думаю, это важно», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Материалы по теме
Синнер сочувствует Алькарасу и Джоковичу. Но без них он должен сотворить историю в Мадриде
Синнер сочувствует Алькарасу и Джоковичу. Но без них он должен сотворить историю в Мадриде
