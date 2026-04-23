Белинда Бенчич — Петра Марчинко, результат матча 23 апреля 2026, счет 2:0, 2-й круг WTA-1000, Мадрид

Бенчич вышла в третий круг турнира в Мадриде, где может сыграть с Дианой Шнайдер
12-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в третий круг турнира WTA-1000, обыграв в стартовом матче соревнований хорватку Петру Марчинко (74-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 12:10 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Петра Марчинко
Хорватия
Петра Марчинко
П. Марчинко

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Белинда Бенчич выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10. Петра Марчинко сделала в игре один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге турнира в Мадриде Белинда Бенчич сыграет с победительницей встречи между россиянкой Дианой Шнайдер и испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.

