Бенчич вышла в третий круг турнира в Мадриде, где может сыграть с Дианой Шнайдер
12-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в третий круг турнира WTA-1000, обыграв в стартовом матче соревнований хорватку Петру Марчинко (74-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.
Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 12:10 МСК
Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Белинда Бенчич выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10. Петра Марчинко сделала в игре один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.
В третьем круге турнира в Мадриде Белинда Бенчич сыграет с победительницей встречи между россиянкой Дианой Шнайдер и испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.
