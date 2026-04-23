Бенчич вышла в третий круг турнира в Мадриде, где может сыграть с Дианой Шнайдер

12-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в третий круг турнира WTA-1000, обыграв в стартовом матче соревнований хорватку Петру Марчинко (74-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Белинда Бенчич выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10. Петра Марчинко сделала в игре один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге турнира в Мадриде Белинда Бенчич сыграет с победительницей встречи между россиянкой Дианой Шнайдер и испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.