Свитолина неожиданно проиграла Анне Бондарь в стартовом матче на «тысячнике» в Мадриде

Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде, проиграв в стартовом матче соревнований венгерке Анне Бондарь (63-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время матча Свитолина выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также не смогла реализовать ни одного из шести заработанных брейк-пойнтов. Бондарь сделала в игре шесть эйсов, не допустила двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

В третьем круге турнира в Мадриде Бондарь сыграет с победительницей встречи между чешской теннисисткой Лаурой Самсоновой и китаянкой Ван Синьюй.