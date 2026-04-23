Элина Свитолина — Анна Бондарь, результат матча 23 апреля 2026, счет 0:2, 2-й круг WTA-1000, Мадрид

Свитолина неожиданно проиграла Анне Бондарь в стартовом матче на «тысячнике» в Мадриде
Комментарии

Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде, проиграв в стартовом матче соревнований венгерке Анне Бондарь (63-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 4:6.

Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 12:10 МСК
Анна Бондарь
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время матча Свитолина выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также не смогла реализовать ни одного из шести заработанных брейк-пойнтов. Бондарь сделала в игре шесть эйсов, не допустила двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

В третьем круге турнира в Мадриде Бондарь сыграет с победительницей встречи между чешской теннисисткой Лаурой Самсоновой и китаянкой Ван Синьюй.

Сетка турнира в Мадриде
Календарь турнира в Мадриде
Калинская проиграла 1-й сет в Мадриде! Шнайдер победила, ждём Соболенко и Мирру. LIVE!
Калинская проиграла 1-й сет в Мадриде! Шнайдер победила, ждём Соболенко и Мирру. LIVE!
