«Вероятно, он ничего нового не узнал». Маррей — о работе с Джоковичем

Экс‑вторая ракетка мира и трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей поделился впечатлениями от совместной работы с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Вероятно, он ничего не узнал нового, а вот я — очень многое. Было интересно посмотреть, как проходит его обычный день в сравнении с тем, как это делал я. Думаю, у него ещё осталась в запасе одна победа на турнире «Большого шлема»», — приводит слова Маррея Tiempo de Tennis.

Новак Джокович — 24‑кратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года, рекордсмен по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга (428).