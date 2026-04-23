«Как будто парень хорошо с тобой обращается, но искры нет». Коко Гауфф — о грунте

«Как будто парень хорошо с тобой обращается, но искры нет». Коко Гауфф — о грунте
Комментарии

Американская теннисистка Кори Гауфф поделилась о своём взаимодействии с грунтовыми покрытиями на турнирах.

«Это как если у тебя есть парень, он просто хорошо к тебе относится и делает всё правильно, но просто нет искры. Так я чувствую себя с грунтом. Возможно, хорошие парни в итоге остаются позади», — приводит слова Гауфф Tiempo de Tennis.

Кори Гауфф — двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open — 2023, «Ролан Гаррос» — 2025), победительница Итогового турнира WTA — 2024, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2024 в парном разряде, бывшая первая ракетка мира в парном разряде.

Комментарии
