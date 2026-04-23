«Больше всего хочу красиво попрощаться». Баутиста-Агут — о завершении карьеры

Бывшая девятая ракетка мира, чемпион 12 турниров, полуфиналист Уимблдона-2019 ATP 38-летний испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут рассказал, как принял решение завершить карьеру после окончания сезона-2026.

«Это сложное решение. Обсудил его с женой — она всегда была рядом. После травмы, из-за которой я пропустил шесть месяцев, в феврале не чувствовал себя уверенно на корте и не видел выхода. После Индиан-Уэллса стало лучше, уже не заканчивал матчи с болью, но эта травма сильно измотала меня, забрала много энергии. Пытался вернуться, но не получалось. Я давно в туре, после Индиан-Уэллса и Майами понял, что это подходящий момент сказать «прощай». При этом всё ещё чувствую, что могу играть на хорошем уровне и хочу достойно завершить сезон.

Решение было принято — это мой последний год. Надеюсь закончить сезон в топ-100 и хорошо провести оставшиеся турниры. Больше всего хочу красиво попрощаться и получать удовольствие от игры. Уровень у меня всё ещё есть, но с каждым разом становится всё сложнее. В последнее время всё чаще играю против соперников, которые вдвое моложе меня», – приводит слова Баутисто-Агута Punto De Break.