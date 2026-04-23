Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хорхе Мунар — Александр Шевченко, результат матча 23 апреля 2026, счёт 2:0, 1-й круг ATP-1000, Мадрид

Александр Шевченко уступил испанцу Хауме Мунару в первом круге турнира в Мадриде
Комментарии

Казахстанский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение от испанца Хауме Мунара в матче первого круга «Мастерса» в Мадриде (Испания), проходящего на грунтовом покрытии. Встреча завершилась со счётом 4:6, 1:6.

Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2026, четверг. 13:55 МСК
Матч продлился 1 час 19 минуты. В ходе игры Шевченко выполнил три эйса, не реализовал два брейк‑пойнта и допустил две двойные ошибки. На счету Мунара четыре подачи навылет, три реализованных брейк‑пойнта из пяти и две двойные ошибки.

В 1/32 финала турнира Мунар встретится с нынешним победителем турнира, норвежцем Каспером Руудом. Он завоевал титул в 2025 году, обыграв в финале британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4. Матч длился 2 часа 29 минут.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android