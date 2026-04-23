Александр Шевченко уступил испанцу Хауме Мунару в первом круге турнира в Мадриде
Поделиться
Казахстанский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение от испанца Хауме Мунара в матче первого круга «Мастерса» в Мадриде (Испания), проходящего на грунтовом покрытии. Встреча завершилась со счётом 4:6, 1:6.
Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2026, четверг. 13:55 МСК
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Александр Шевченко
А. Шевченко
Матч продлился 1 час 19 минуты. В ходе игры Шевченко выполнил три эйса, не реализовал два брейк‑пойнта и допустил две двойные ошибки. На счету Мунара четыре подачи навылет, три реализованных брейк‑пойнта из пяти и две двойные ошибки.
В 1/32 финала турнира Мунар встретится с нынешним победителем турнира, норвежцем Каспером Руудом. Он завоевал титул в 2025 году, обыграв в финале британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4. Матч длился 2 часа 29 минут.
Комментарии
- 23 апреля 2026
-
16:28
-
16:17
-
16:02
-
15:56
-
15:50
-
15:44
-
15:26
-
15:06
-
14:40
-
14:36
-
13:37
-
13:34
-
12:34
-
12:24
-
11:46
-
11:44
-
11:07
-
10:25
-
10:06
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
08:30
-
00:55
-
00:21
-
00:05
-
00:01
- 22 апреля 2026
-
23:48
-
23:13
-
22:54
-
22:28
-
22:21
-
22:03
-
21:28
-
21:19