Александр Шевченко уступил испанцу Хауме Мунару в первом круге турнира в Мадриде

Казахстанский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение от испанца Хауме Мунара в матче первого круга «Мастерса» в Мадриде (Испания), проходящего на грунтовом покрытии. Встреча завершилась со счётом 4:6, 1:6.

Матч продлился 1 час 19 минуты. В ходе игры Шевченко выполнил три эйса, не реализовал два брейк‑пойнта и допустил две двойные ошибки. На счету Мунара четыре подачи навылет, три реализованных брейк‑пойнта из пяти и две двойные ошибки.

В 1/32 финала турнира Мунар встретится с нынешним победителем турнира, норвежцем Каспером Руудом. Он завоевал титул в 2025 году, обыграв в финале британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4. Матч длился 2 часа 29 минут.