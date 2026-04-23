«Словно во сне». Алькарас — о победе в номинации «Спортсмен года» на церемонии Laureus

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своих ощущениях после получения награды «Спортсмен года« на премии Laureus.

«Честно говоря, быть на Laureus — это настоящее удовольствие, потому что там очень много людей, каждый — легенда в своём деле. В каком-то смысле это даже немного непривычно, к таким-то моментам невозможно до конца привыкнуть.

Выиграть награду лучшему спортсмену года — это было словно во сне. Оказаться в одном списке с такими легендами, увидеть там своё имя — для меня это что-то невероятное, настоящее безумие. Поэтому я пережил этот момент с особым восторгом.

Конечно, из-за того, что всё проходило в Мадриде, а я не могу принять участие в турнире, ощущения немного отличались. Несмотря на это, получил огромное удовольствие», — сказал Алькарас на записи подкаста Mutua Madrid Open.