Алькарас рассказал, с кем из знаменитых спортсменов пообщался на церемонии Laureus
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, с какими известными спортсменами ему удалось пообщаться на церемонии вручения наград Laureus.

«Я довольно долго общался с Новаком и Янником. Хотя мы и видимся в течение года, но вот так посидеть и спокойно поговорить — к этому мы не очень привыкли. Обычно всё ограничивается коротким «привет, как дела?» — и каждый идёт по своим делам.

Потом я сидел за одним столом с Симоной Байлз, пообщался с ней, на самом деле она невероятный человек. Помимо того, что это великая спортсменка, настоящая легенда, она ещё и просто замечательная личность.

Также за столом была Эйлин Гу, было просто потрясающе иметь возможность познакомиться с ней лично», — сказал Алькарас на записи подкаста Mutua Madrid Open.

