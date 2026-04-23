Шнайдер пробилась в третий круг «тысячника» в Мадриде, где сыграет с Бенчич

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв в стартовом матче испанку Джессику Бузас Манейро (50-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:5, 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 3 минуты. За время матча Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных. Бузас Манейро сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

В третьем круге турнира в Мадриде Диана Шнайдер сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.