Диана Шнайдер — Джессика Бузас Манейро, результат матча 23 апреля 2026, счет 2:1, 2-й круг WTA-1000, Мадрид

Шнайдер пробилась в третий круг «тысячника» в Мадриде, где сыграет с Бенчич
19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв в стартовом матче испанку Джессику Бузас Манейро (50-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:5, 6:1.

Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 13:50 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 1
3 		7 6
         
Теннисистки провели на корте 2 часа 3 минуты. За время матча Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных. Бузас Манейро сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

В третьем круге турнира в Мадриде Диана Шнайдер сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Сетка турнира в Мадриде
Календарь турнира в Мадриде
