Шарапова — о соперничестве с Сереной Уильямс: она много раз надирала мне задницу

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова объяснила, почему доверила честь представить её на церемонии включения в Международный зал теннисной славы 23‑кратной чемпионке турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс.

– В прошлом году вас включили в Зал славы. Это не стало сюрпризом. Но многие были удивлены, когда вы попросили Серену Уильямс представить вас. Почему? У вас ведь было очень напряжённое соперничество.
– Я бы не назвала это соперничеством. Она много раз надирала мне задницу. Думаю, все это подтвердят (смеётся).

– Но вы обыграли её на Уимблдоне в 17 лет. Она говорила, что для неё это было одно из самых тяжёлых поражений.
– Да, это так.

– Так что были напряжённые моменты, но почему вы выбрали именно её?
– Она первая пришла мне в голову. Против неё у меня были одни из самых сложных матчей и одни из самых больших побед. В конечном счёте между нами есть большое взаимное уважение. Я не могла представить никого другого на сцене, — сказала Шарапова на YouTube-канале TIME.

