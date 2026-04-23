Ига Швёнтек вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде
Четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде, обыграв в матче второго круга украинку Дарью Снигур (98-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.
Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 15:00 МСК
Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За время матча Швёнтек выполнила две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать пять из шести брейк-пойнтов. Дарья Снигур сделала в игре один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести.
В третьем круге турнира в Мадриде Ига Швёнтек сыграет с победительницей встречи между американскими теннисистками Алисией Паркс и Энн Ли.
Материалы по теме
