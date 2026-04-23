Ига Швёнтек — Дарья Снигур, результат матча 23 апреля 2026, счет 2:0, 2-й круг WTA-1000, Мадрид

Ига Швёнтек вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде
Четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде, обыграв в матче второго круга украинку Дарью Снигур (98-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 15:00 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Дарья Снигур
Украина
Дарья Снигур
Д. Снигур

Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За время матча Швёнтек выполнила две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать пять из шести брейк-пойнтов. Дарья Снигур сделала в игре один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести.

В третьем круге турнира в Мадриде Ига Швёнтек сыграет с победительницей встречи между американскими теннисистками Алисией Паркс и Энн Ли.

Сетка турнира в Мадриде
Календарь турнира в Мадриде
