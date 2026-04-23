Шамиль Тарпищев: Андреева и Шнайдер должны выигрывать золото Олимпиады

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил уверенность в том, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоюют золото в парном разряде на Олимпийских играх 2028 года.

«Жалко, что они пару со Шнайдер мало играют. Потому что при нормальной тренировке Шнайдер и Андреева должны выигрывать золото Олимпиады в Лос-Анджелесе», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер, завоевавшие серебро в парном разряде на Олимпиаде‑2024 в Париже, в 2025 году выиграли турниры WTA-500 в Брисбене и WTA-1000 в Майами, вышли в полуфиналы Australian Open, «Ролан Гаррос» и турнира в Риме, по итогам года заняли второе место в чемпионской гонке WTA в парном разряде, а Диана Шнайдер вошла в топ‑10 парного рейтинга WTA.