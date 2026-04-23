Алькарас: когда возвращаюсь в Мурсию, забываю, что я теннисист, и становлюсь самим собой

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какое влияние оказывают на него визиты домой, в Мурсию, между турнирами.

«Одна из вещей, по которым я больше всего скучаю в Мурсии — это, конечно, моя кровать. Это номер один. А потом — хорошая «маринера». Люди, которые не были в Мурсии, не знают, что это такое, но эта закуска — просто божественная. Настоящее наслаждение. Казалось бы, ничего особенного, но мы, мурсианцы, когда уезжаем надолго, очень по ней скучаем, потому что за пределами региона её не найти. Так что это две вещи, по которым я действительно скучаю. Ну и, конечно, друзья и семья — это вообще отдельная тема.

Но главное, что для меня значит возвращение домой: когда ты долго находишься вне дома, на турнирах, ты постоянно под давлением — внимание прессы, разные ситуации, и весь фокус должен быть на соревнованиях, на том, чтобы показать максимум.

А когда я возвращаюсь в Мурсию, я словно снова становлюсь тем ребёнком, каким был раньше. В каком-то смысле я забываю, что я теннисист, и снова становлюсь самим собой. Делаю самые простые вещи с друзьями — и именно это меня расслабляет, возвращает к реальности и помогает по-настоящему отключиться», – сказал Алькарас во время записи подкаста Mutua Madrid Open.

Материалы по теме
«Первые три-четыре дня было тяжело». Медведев — о том, как пережил поражение 0:6, 0:6
Эксклюзив
«Первые три-четыре дня было тяжело». Медведев — о том, как пережил поражение 0:6, 0:6
