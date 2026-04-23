Анна Калинская — Далма Галфи, результат матча 23 апреля 2026, счет 0:2, 2-й круг WTA-1000, Мадрид

Калинская сенсационно проиграла 117-й ракетке мира во втором круге «тысячника» в Мадриде
Комментарии

22-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде, проиграв венгерке Далме Галфи (117-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6.

Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 15:30 МСК
Далма Галфи
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. За время матча Далма Галфи выполнила восемь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Анна Калинская не сделала в игре эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

В третьем круге турнира в Мадриде Далма Галфи сыграет с победительницей встречи между россиянкой Миррой Андреевой и ещё одной венгерской теннисисткой Панной Удварди.

Сетка турнира в Мадриде
Календарь турнира в Мадриде
