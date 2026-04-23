Калинская сенсационно проиграла 117-й ракетке мира во втором круге «тысячника» в Мадриде

22-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде, проиграв венгерке Далме Галфи (117-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. За время матча Далма Галфи выполнила восемь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Анна Калинская не сделала в игре эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

В третьем круге турнира в Мадриде Далма Галфи сыграет с победительницей встречи между россиянкой Миррой Андреевой и ещё одной венгерской теннисисткой Панной Удварди.