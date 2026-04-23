Калинская сенсационно проиграла 117-й ракетке мира во втором круге «тысячника» в Мадриде
22-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде, проиграв венгерке Далме Галфи (117-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6.
Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 15:30 МСК
Далма Галфи
Анна Калинская
Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. За время матча Далма Галфи выполнила восемь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Анна Калинская не сделала в игре эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.
В третьем круге турнира в Мадриде Далма Галфи сыграет с победительницей встречи между россиянкой Миррой Андреевой и ещё одной венгерской теннисисткой Панной Удварди.
Материалы по теме
- 23 апреля 2026
-
19:31
-
19:16
-
19:07
-
18:33
-
18:26
-
18:22
-
18:17
-
18:12
-
18:02
-
17:59
-
17:36
-
17:22
-
17:00
-
16:53
-
16:42
-
16:28
-
16:17
-
16:02
-
15:56
-
15:50
-
15:44
-
15:26
-
15:06
-
14:40
-
14:36
-
13:37
-
13:34
-
12:34
-
12:24
-
11:46
-
11:44
-
11:07
-
10:25
-
10:06
-
10:00