Соболенко — 3-я теннисистка с 50+ матчами на турнирах WTA-1000 в качестве лидера рейтинга

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко в матче с американкой Питон Стирнс вышла на корт в 50‑й раз на турнирах категории WTA‑1000 в ранге первой ракетки мира.

Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 16:20 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Арина стала третьей теннисисткой, достигшей этой отметки с момента введения формата турниров WTA‑1000 в 2009 году. Ранее подобное удавалось только двум легендам женского тенниса: Серене Уильямс и Иге Швёнтек.

Арина Соболенко — первая ракетка мира, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» (дважды Australian Open — 2023, 2024 и дважды US Open — 2024, 2025), двукратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде (US Open — 2019, Australian Open — 2021) и обладательница 24 титулов WTA в одиночном разряде.

