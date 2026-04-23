Соболенко — 3-я теннисистка с 50+ матчами на турнирах WTA-1000 в качестве лидера рейтинга

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко в матче с американкой Питон Стирнс вышла на корт в 50‑й раз на турнирах категории WTA‑1000 в ранге первой ракетки мира.

Арина стала третьей теннисисткой, достигшей этой отметки с момента введения формата турниров WTA‑1000 в 2009 году. Ранее подобное удавалось только двум легендам женского тенниса: Серене Уильямс и Иге Швёнтек.

Арина Соболенко — первая ракетка мира, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» (дважды Australian Open — 2023, 2024 и дважды US Open — 2024, 2025), двукратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде (US Open — 2019, Australian Open — 2021) и обладательница 24 титулов WTA в одиночном разряде.