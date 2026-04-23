Соболенко — 3-я теннисистка с 50+ матчами на турнирах WTA-1000 в качестве лидера рейтинга
Поделиться
Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко в матче с американкой Питон Стирнс вышла на корт в 50‑й раз на турнирах категории WTA‑1000 в ранге первой ракетки мира.
Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 16:20 МСК
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Питон Стирнс
Арина стала третьей теннисисткой, достигшей этой отметки с момента введения формата турниров WTA‑1000 в 2009 году. Ранее подобное удавалось только двум легендам женского тенниса: Серене Уильямс и Иге Швёнтек.
Арина Соболенко — первая ракетка мира, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» (дважды Australian Open — 2023, 2024 и дважды US Open — 2024, 2025), двукратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде (US Open — 2019, Australian Open — 2021) и обладательница 24 титулов WTA в одиночном разряде.
Комментарии
- 23 апреля 2026
-
19:31
-
19:16
-
19:07
-
18:33
-
18:26
-
18:22
-
18:17
-
18:12
-
18:02
-
17:59
-
17:36
-
17:22
-
17:00
-
16:53
-
16:42
-
16:28
-
16:17
-
16:02
-
15:56
-
15:50
-
15:44
-
15:26
-
15:06
-
14:40
-
14:36
-
13:37
-
13:34
-
12:34
-
12:24
-
11:46
-
11:44
-
11:07
-
10:25
-
10:06
-
10:00