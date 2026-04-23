Адольфо Даниэль Вальехо — Григор Димитров, результат матча 23 апреля 2026, счет 2:0, 1-й круг турнира в Мадриде

Григор Димитров проиграл 96-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Мадриде
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира (ныне 137-я) болгарский теннисист Григор Димитров неудачно выступил на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2026, четверг. 15:35 МСК
Адольфо Даниэль Вальехо
Парагвай
Адольфо Даниэль Вальехо
А. Вальехо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

В матче первого круга Димитров со счётом 4:6, 4:6 проиграл 96-й ракетке мира из Парагвая Адольфо Даниэлю Вальехо (Q).

Встреча Димитрова с Вальехо продлилась 1 час 35 минут. В её рамках Григор один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету его соперника три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником Вальехо в Мадриде станет 21-я ракетка мира американец Лёнер Тьен (17).

Календарь «Мастерса» в Мадриде
Сетка «Мастерса» в Мадриде
Новости. Теннис
