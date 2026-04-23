Григор Димитров проиграл 96-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Мадриде
Бывшая третья ракетка мира (ныне 137-я) болгарский теннисист Григор Димитров неудачно выступил на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2026, четверг. 15:35 МСК
Адольфо Даниэль Вальехо
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Григор Димитров
В матче первого круга Димитров со счётом 4:6, 4:6 проиграл 96-й ракетке мира из Парагвая Адольфо Даниэлю Вальехо (Q).
Встреча Димитрова с Вальехо продлилась 1 час 35 минут. В её рамках Григор один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету его соперника три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником Вальехо в Мадриде станет 21-я ракетка мира американец Лёнер Тьен (17).
