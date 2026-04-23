Диана Шнайдер поделилась настроем на первый в сезоне матч с Миррой Андреевой в паре

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась настроем на возобновление матчей в паре с соотечественницей Миррой Андреевой, с которой и завоевала серебро ОИ.

«Я рада снова играть с Миррой и с нетерпением жду завтрашнего первого матча. Посмотрим, как всё пойдёт, ведь прошло много времени. Но, безусловно, мы отлично проведём время. И нам это точно понравится», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Завтра, 24 апреля, Шнайдер и Андреева сразятся с дуэтом Анастасия Децюк (Чехия)/Катаржина Питер (Польша) в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде.