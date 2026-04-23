Арина Соболенко успешно стартовала на грунтовом «тысячнике» в Мадриде

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
В матче второго круга Соболенко (1) со счётом 7:5, 6:3 обыграла 43-ю ракетку мира из США Питон Стирнс.
Встреча Соболенко со Стирнс продлилась 1 час 36 минут. В её рамках Арина два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Питон пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
Отметим, что для Соболенко матч со Стирнс стал первым официальным в сезоне-2026 на грунтовом покрытии.
Следующей соперницей Соболенко в Мадриде станет 33-я ракетка мира из Румынии Жаклин Кристиан (29).
- 23 апреля 2026
