«Всё ещё не чувствую себя в полном порядке». Шнайдер — о сложностях адаптации к Мадриду

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о сложностях адаптации к условиям турнира WTA-1000 в Мадриде после волевой победы над испанкой Джессикой Бузас Манейро во втором круге соревнований.

– Как вы адаптировались к Мадриду, к высоте над уровнем моря и условиям на корте?

— Ну, первые несколько дней были немного сложными, особенно после игры в зале в Штутгарте. Тут определённо другое покрытие, а потом, знаете, тут игра на открытом воздухе, особенно на высоте, так что, да, было немного сложно, но с каждой тренировкой становилось всё лучше и лучше. Конечно, я всё ещё не чувствую себя в полном порядке, всегда сложно адаптироваться. Но да, я просто рада, что сегодня победила, — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.