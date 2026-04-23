Диана Шнайдер прокомментировала непростой старт на «тысячнике» в Мадриде

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала непростой старт в одиночном разряде грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде. Диана одержала волевую победу (3:6, 7:5, 6:1) над испанкой Джессикой Бузас Манейро во втором круге соревнований.

— Говоря о сегодняшней победе, как вы думаете, что именно стало решающим фактором во втором и третьем сетах?

— Мне кажется, сегодня главное было просто оставаться в игре, не быть слишком негативной, потому что в первом сете я действительно допустила много ошибок, а потом и она играла отлично — почти не ошибалась. А во втором сете я проигрывала 1:3, так что нужно было просто стараться оставаться в игре, думать о каждом розыгрыше. И постепенно я чувствовала себя всё лучше и лучше, и в итоге начала ощущать себя лучше, и просто начала двигаться вперёд, — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.