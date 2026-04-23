Шнайдер: если я играю в парном разряде — отлично, если с Миррой Андреевой — ещё лучше

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, имеет ли влияние на её график выступления в парных разрядах турниров.

«Ничего не изменилось. Неважно, играю я в парном разряде или нет. Если играю в парном разряде — отлично. Если играю в парном разряде с Миррой [Андреевой[ — ещё лучше. Но, да, на самом деле ничего не меняется, играю я в парном разряде или нет. Прежде всего мой приоритет, конечно же, одиночный разряд. Но мне нравится играть и в парном разряде. Так уж получилось», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.