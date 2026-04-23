Диана Шнайдер отметила работу диджея на её стартовом матче в Мадриде
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высоко оценила работу диджея, который работал на её стартовом матче в одиночном разряде грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. Во втором круге соревнований Диана одержала волевую победу (3:6, 7:5, 6:1) над испанкой Джессикой Бузас Манейро.
Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 13:50 МСК
Джессика Бузас Манейро
Диана Шнайдер
«На самом деле, сегодня на матче он был очень хорош. Он неплохо справился, кто бы этим диджеем ни был. Я бы сказала, что мне нравится поп-музыка, которую слушаешь всё время по радио, и она тебя как бы заряжает энергией. Так что сегодня было хорошо. Мне понравилось», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
