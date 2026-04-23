Жасмин Паолини одержала волевую победу над Зигемунд на старте турнира в Мадриде

Девятая ракетка мира 30-летняя итальянская теннисистка Жасмин Паолини успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго круга Паолини (8) со счётом 3:6, 6:2, 6:4 обыграла 47-ю ракетку мира из Германии 38-летнюю Лауру Зигемунд.

Встреча Паолини с Зигемунд продлилась 2 часа 24 минуты. В её рамках итальянка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету немки три эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Паолини в Мадриде станет победительница матча Хейли Баптист (США, 30) — Кайтлин Кеведо (Испания, WC).