Жасмин Паолини одержала волевую победу над Зигемунд на старте турнира в Мадриде
Поделиться
Девятая ракетка мира 30-летняя итальянская теннисистка Жасмин Паолини успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 16:00 МСК
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
В матче второго круга Паолини (8) со счётом 3:6, 6:2, 6:4 обыграла 47-ю ракетку мира из Германии 38-летнюю Лауру Зигемунд.
Встреча Паолини с Зигемунд продлилась 2 часа 24 минуты. В её рамках итальянка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету немки три эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Следующей соперницей Паолини в Мадриде станет победительница матча Хейли Баптист (США, 30) — Кайтлин Кеведо (Испания, WC).
Комментарии
- 23 апреля 2026
-
19:50
-
19:39
-
19:31
-
19:16
-
19:07
-
18:33
-
18:26
-
18:22
-
18:17
-
18:12
-
18:02
-
17:59
-
17:36
-
17:22
-
17:00
-
16:53
-
16:42
-
16:28
-
16:17
-
16:02
-
15:56
-
15:50
-
15:44
-
15:26
-
15:06
-
14:40
-
14:36
-
13:37
-
13:34
-
12:34
-
12:24
-
11:46
-
11:44
-
11:07
-
10:25