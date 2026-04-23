Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лаура Зигемунд — Жасмин Паолини, результат матча 23 апреля 2025, счет 1:2, 2-й круг турнира в Мадриде

Жасмин Паолини одержала волевую победу над Зигемунд на старте турнира в Мадриде
Девятая ракетка мира 30-летняя итальянская теннисистка Жасмин Паолини успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

23 апреля 2026, четверг. 16:00 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

В матче второго круга Паолини (8) со счётом 3:6, 6:2, 6:4 обыграла 47-ю ракетку мира из Германии 38-летнюю Лауру Зигемунд.

Встреча Паолини с Зигемунд продлилась 2 часа 24 минуты. В её рамках итальянка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету немки три эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Паолини в Мадриде станет победительница матча Хейли Баптист (США, 30) — Кайтлин Кеведо (Испания, WC).

