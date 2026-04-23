Циципас с трудом пробился во второй круг «Мастерса» в Мадриде, где его ждёт Бублик
Поделиться
Двукратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира (ныне 80-я) греческий теннисист Стефанос Циципас с трудом пробился во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2026, четверг. 16:15 МСК
Патрик Кипсон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 6
|6 4
|
|7 8
|7 7
Стефанос Циципас
В стартовом матче Циципас со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) обыграл 90-ю ракетку мира из США американца Патрика Кипсона (Q).
Встреча Циципаса с Кипсоном продлилась 2 часа 41 минуту. В её рамках Стефанос 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал четыре заработанных брейк-пойнта. На счету Патрика 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Следующим соперником Циципаса в Мадриде станет 11-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик (8).
Комментарии
