Патрик Кипсон — Стефанос Циципас, результат матча 23 апреля 2026, счет 1:2, 1-й круг турнира в Мадриде

Циципас с трудом пробился во второй круг «Мастерса» в Мадриде, где его ждёт Бублик
Двукратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира (ныне 80-я) греческий теннисист Стефанос Циципас с трудом пробился во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2026, четверг. 16:15 МСК
Патрик Кипсон
США
Патрик Кипсон
П. Кипсон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6  6 6 6 4
3  7 8 7 7
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

В стартовом матче Циципас со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) обыграл 90-ю ракетку мира из США американца Патрика Кипсона (Q).

Встреча Циципаса с Кипсоном продлилась 2 часа 41 минуту. В её рамках Стефанос 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал четыре заработанных брейк-пойнта. На счету Патрика 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Циципаса в Мадриде станет 11-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик (8).

