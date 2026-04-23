Циципас с трудом пробился во второй круг «Мастерса» в Мадриде, где его ждёт Бублик

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира (ныне 80-я) греческий теннисист Стефанос Циципас с трудом пробился во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В стартовом матче Циципас со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) обыграл 90-ю ракетку мира из США американца Патрика Кипсона (Q).

Встреча Циципаса с Кипсоном продлилась 2 часа 41 минуту. В её рамках Стефанос 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал четыре заработанных брейк-пойнта. На счету Патрика 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Циципаса в Мадриде станет 11-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик (8).