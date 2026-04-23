Вратарь «Реала» Тибо Куртуа посетил матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде

Вратарь мадридского «Реала» бельгийский футболист Тибо Куртуа посетил стартовый матч четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго круга Соболенко (1) со счётом 7:5, 6:3 обыграла 43-ю ракетку мира из США Питон Стирнс.

Интересно, что Куртуа наблюдал за матчем Соболенко прямо из бокса Арины. А ранее посетил матч польки Иги Швёнтек в Мадриде.

Отметим, что для Соболенко матч со Стирнс стал первым официальным в сезоне-2026 на грунтовом покрытии.

Следующей соперницей Соболенко в Мадриде станет 33-я ракетка мира из Румынии Жаклин Кристиан (29).