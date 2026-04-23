Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа посетил матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде

Комментарии

Вратарь мадридского «Реала» бельгийский футболист Тибо Куртуа посетил стартовый матч четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго круга Соболенко (1) со счётом 7:5, 6:3 обыграла 43-ю ракетку мира из США Питон Стирнс.

Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2026, четверг. 16:20 МСК
Арина Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Питон Стирнс
Интересно, что Куртуа наблюдал за матчем Соболенко прямо из бокса Арины. А ранее посетил матч польки Иги Швёнтек в Мадриде.

Фото: скриншот из трансляции

Отметим, что для Соболенко матч со Стирнс стал первым официальным в сезоне-2026 на грунтовом покрытии.

Следующей соперницей Соболенко в Мадриде станет 33-я ракетка мира из Румынии Жаклин Кристиан (29).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android