Синнер c Беллингемом сыграл в теннис против Надаля и Куртуа на «Сантьяго Бернабеу»

Необычная коллаборация тенниса с футболом произошла на одном из тренировочных кортов турниров WTA-1000 и ATP-1000 в Мадриде (Испания). Он в 2026 году был открыт на домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

На этом корте 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, завершивший карьеру, сыграл вместе с вратарём «Реала» бельгийцем Тибо Куртуа против тандема четырёхкратного победителя мэйджоров, первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и полузащитника «сливочных» британца Джуда Беллингема.

Интересно, что в роли судьи на вышке выступил президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.