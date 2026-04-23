Наоми Осака одержала победу в двух сетах на старте Мадрида

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго круга Осака (14) со счётом 6:2, 7:5 обыграла 83-ю ракетку мира из Колумбии Камилу Осорио.

Встреча Осаки с Осорио продлилась 1 час 20 минут. В её рамках Наоми пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Камилы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Осаки в Мадриде станет 110-я ракетка мира с Украины Ангелина Калинина (Q).