Камила Осорио — Наоми Осака, результат матча 23 апреля 2025, счет 0:2, 2-й круг турнира в Мадриде

Наоми Осака одержала победу в двух сетах на старте Мадрида
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). 2-й круг
23 апреля 2025, четверг. 18:10 МСК
0 : 2
В матче второго круга Осака (14) со счётом 6:2, 7:5 обыграла 83-ю ракетку мира из Колумбии Камилу Осорио.

Встреча Осаки с Осорио продлилась 1 час 20 минут. В её рамках Наоми пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Камилы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Осаки в Мадриде станет 110-я ракетка мира с Украины Ангелина Калинина (Q).

Календарь WTA-1000 в Мадриде
Сетка WTA-1000 в Мадриде
Материалы по теме
Мирра борется за 3-й круг Мадрида! Соболенко и Шнайдер победили, Калинская выбыла. LIVE!
Live
Мирра борется за 3-й круг Мадрида! Соболенко и Шнайдер победили, Калинская выбыла. LIVE!
