Камило Уго Карабельи — Гаэль Монфис, результат матча 23 апреля 2026, счет 2:0, 1-й круг турнира в Мадриде

Гаэль Монфис потерпел поражение в первом круге «Мастерса» в Мадриде
Бывшая шестая ракетка мира (ныне 200-я) французский теннисист Гаэль Монфис завершил своё выступление на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2026, четверг. 18:15 МСК
Камило Уго Карабельи
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

В стартовом матче Монфис (WC) со счётом 3:6, 4:6 проиграл 57-й ракетке мира из Аргентины Камило Уго Карабельи.

Встреча Монфиса с Карабельи продлилась 1 час 19 минут. В её рамках Гаэль семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету Камило Уго два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Напомним, для 39-летнего Монфиса сезон-2026 станет последним в профессиональной карьере.

Календарь «Мастерса» в Мадриде
Сетка «Мастерса» в Мадриде
Материалы по теме
Мирра борется за 3-й круг Мадрида! Соболенко и Шнайдер победили, Калинская выбыла. LIVE!
Live
Мирра борется за 3-й круг Мадрида! Соболенко и Шнайдер победили, Калинская выбыла. LIVE!
