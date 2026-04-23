Гаэль Монфис потерпел поражение в первом круге «Мастерса» в Мадриде

Бывшая шестая ракетка мира (ныне 200-я) французский теннисист Гаэль Монфис завершил своё выступление на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В стартовом матче Монфис (WC) со счётом 3:6, 4:6 проиграл 57-й ракетке мира из Аргентины Камило Уго Карабельи.

Встреча Монфиса с Карабельи продлилась 1 час 19 минут. В её рамках Гаэль семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету Камило Уго два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Напомним, для 39-летнего Монфиса сезон-2026 станет последним в профессиональной карьере.