Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Стефанос Циципас высказался о предстоящем поединке с Бубликом на «Мастерсе» в Мадриде

Стефанос Циципас высказался о предстоящем поединке с Бубликом на «Мастерсе» в Мадриде
Двукратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира (ныне 80-я) греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о предстоящем матче с 11-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

– Александр Бублик ваш следующий оппонент. Что вы о нём думаете и о матче с ним?
– Он значительно улучшил свою игру, он — серьёзный соперник. Я просто надеюсь показать отличную игру и продемонстрировать всё, на что я способен, — сказал Циципас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В стартовом матче Циципас со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) обыграл 90-ю ракетку мира из США американца Патрика Кипсона (Q).

Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2026, четверг. 16:15 МСК
Патрик Кипсон
США
Патрик Кипсон
П. Кипсон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 6 4
3 		7 8 7 7
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Календарь «Мастерса» в Мадриде
Сетка «Мастерса» в Мадриде
