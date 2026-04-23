Стефанос Циципас высказался о предстоящем поединке с Бубликом на «Мастерсе» в Мадриде

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира (ныне 80-я) греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о предстоящем матче с 11-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

– Александр Бублик ваш следующий оппонент. Что вы о нём думаете и о матче с ним?

– Он значительно улучшил свою игру, он — серьёзный соперник. Я просто надеюсь показать отличную игру и продемонстрировать всё, на что я способен, — сказал Циципас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В стартовом матче Циципас со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) обыграл 90-ю ракетку мира из США американца Патрика Кипсона (Q).