«Всё прошло не гладко». Арина Соболенко оценила свой первый матч на грунте в сезоне

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче второго круга (стартовом для себя) Соболенко (1) со счётом 7:5, 6:3 обыграла 43-ю ракетку мира из США Питон Стирнс.

«Я просто рада, что одержала победу. Может быть, не самую красивую, но к концу матча я чувствовала себя на корте намного лучше. Это было непросто. Я хорошо подготовилась перед приездом в Мадрид, но высота над уровнем моря, эти корты и её игра — всё это было тяжело.

Сегодня я вышла на корт с мыслью о новом начале, и, возможно, всё прошло не так гладко, движения были не очень хорошими. Я рада, что одержала победу, и завтра просто сделаю ещё кое-что», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Отметим, что для Соболенко матч со Стирнс стал первым официальным в сезоне-2026 на грунтовом покрытии.