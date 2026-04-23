«Я был в шоке». Даниил Медведев — о рассказах про токсичность теннисных раздевалок

Чемпион US Open – 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев высказался о специфике теннисных раздевалок, где соперничающие игроки находятся вместе. Россиянин отметил, что сейчас атмосфера в них гораздо спокойнее, чем была во времена выступлений в туре его тренеров Рохана Гётцке и Томаса Юханссона.

«Я слышал от своих тренеров, что 20 лет назад всё было настолько токсично, насколько вообще возможно. Я был в шоке. Я такой: «Так вот почему вы, ребята, так рано заканчивали карьеру – это же постоянное давление». Они рассказали мне истории о том, что ты только проснулся и уже под давлением. Заходишь в раздевалку – давление», — приводит слова Медведева The Guardian.