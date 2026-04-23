Мирра Андреева с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Мадриде

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго круга Андреева (9) со счётом 7:5, 6:2 обыграла 78-ю ракетку мира из Венгрии Панну Удварди.

Встреча Андреевой с Удварди продлилась 1 час 24 минуты. В её рамках Мирра два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Панны ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Отметим, что Мирра Андреева выиграла восемь из девяти последних матчей в WTA-туре.

Следующей соперницей Андреевой-младшей в Мадриде станет 117-я ракетка мира из Венгрии Далма Галфи.