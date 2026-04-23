Соболенко объяснила, почему вратарь «Реала» Куртуа сидел в её боксе на матче в Мадриде

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила, почему в её боксе во время стартового матча грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) находился вратарь мадридского «Реала» бельгийский футболист Тибо Куртуа.

В матче второго круга (стартовом для себя) Соболенко (1) со счётом 7:5, 6:3 обыграла 43-ю ракетку мира из США Питон Стирнс.

— Мы заметили вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа в твоём боксе. Что он там делал?

— Кажется, в прошлом году я должна была пойти на их матч, и он написал мне, приду ли я или нет. Но потом он работал с моим парнем, и таким образом я с ним познакомилась. Я встретила его впервые перед матчем, он такой приятный парень. Это здорово — получать поддержку в Мадриде! – сказала Соболенко в интервью на корте.

Отметим, что для Соболенко матч со Стирнс стал первым официальным в сезоне-2026 на грунтовом покрытии.