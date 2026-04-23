Соболенко объяснила, почему вратарь «Реала» Куртуа сидел в её боксе на матче в Мадриде

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила, почему в её боксе во время стартового матча грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) находился вратарь мадридского «Реала» бельгийский футболист Тибо Куртуа.
В матче второго круга (стартовом для себя) Соболенко (1) со счётом 7:5, 6:3 обыграла 43-ю ракетку мира из США Питон Стирнс.
— Мы заметили вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа в твоём боксе. Что он там делал?
— Кажется, в прошлом году я должна была пойти на их матч, и он написал мне, приду ли я или нет. Но потом он работал с моим парнем, и таким образом я с ним познакомилась. Я встретила его впервые перед матчем, он такой приятный парень. Это здорово — получать поддержку в Мадриде! – сказала Соболенко в интервью на корте.
Отметим, что для Соболенко матч со Стирнс стал первым официальным в сезоне-2026 на грунтовом покрытии.
- 23 апреля 2026
-
23:13
-
22:52
-
22:41
-
22:23
-
21:58
-
21:51
-
21:45
-
21:30
-
20:54
-
20:29
-
20:12
-
19:50
-
19:39
-
19:31
-
19:16
-
19:07
-
18:33
-
18:26
-
18:22
-
18:17
-
18:12
-
18:02
-
17:59
-
17:36
-
17:22
-
17:00
-
16:53
-
16:42
-
16:28
-
16:17
-
16:02
-
15:56
-
15:50
-
15:44
-
15:26