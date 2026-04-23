Арина Соболенко ответила, планирует ли тренироваться в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, планирует ли проводить практику на тренировочном корте турнира WTA-1000 в Мадриде, который в 2026 году организовали на стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

— Сегодня появились фотографии корта на футбольном стадионе «Сантьяго Бернабеу». Ты планируешь провести там тренировки или показательный матч?

— Думаю, я бы хотела сделать это до турнира, но сейчас мне кажется, что покрытие там будет немного отличаться от того, что находится здесь. К тому же это огромный стадион, и к этому тоже нужно будет привыкнуть. Поэтому я бы предпочла сосредоточиться сейчас на этих кортах. Но вообще, да, я бы хотела это сделать. Может быть, после турнира, если они сохранят корт до того времени на этом месте. Я чувствую, что это уникальный опыт. И да, я бы очень хотела это сделать, — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.