Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко ответила, планирует ли тренироваться в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу»

Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, планирует ли проводить практику на тренировочном корте турнира WTA-1000 в Мадриде, который в 2026 году организовали на стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

— Сегодня появились фотографии корта на футбольном стадионе «Сантьяго Бернабеу». Ты планируешь провести там тренировки или показательный матч?
— Думаю, я бы хотела сделать это до турнира, но сейчас мне кажется, что покрытие там будет немного отличаться от того, что находится здесь. К тому же это огромный стадион, и к этому тоже нужно будет привыкнуть. Поэтому я бы предпочла сосредоточиться сейчас на этих кортах. Но вообще, да, я бы хотела это сделать. Может быть, после турнира, если они сохранят корт до того времени на этом месте. Я чувствую, что это уникальный опыт. И да, я бы очень хотела это сделать, — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Календарь WTA-1000 в Мадриде
Сетка WTA-1000 в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android